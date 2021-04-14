Lüleburgaz Belediyesi'nden ramazan yardımı
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Lüleburgaz Belediyesi'nden ramazan yardımı

Anadolu Ajansı / Nihat Evren - Haberler | Güncel
Lüleburgaz Belediyesi'nden ramazan yardımı

Lüleburgaz Belediyesince Ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımı yapıldı.

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Lüleburgaz Belediyesince Ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, "İyilik elden ele" sloganıyla başlattıkları yardım kampanyası kapsamında 22 mahallede tespit edilen bin 750 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunduklarını bildirdi.

Gıda kolilerinin ekipler tarafından vatandaşlara teslim edildiğini aktaran Gerenli, sosyal desteklerle de vatandaşların her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Son bir yıl içinde sosyal yardım almış ailelerin yanı sıra, belediyeye başvuran ve muhtarlıklar aracılığıyla ailelerin tespit edildiğini kaydeden Gerenli, gıda kolisi dağıtımlarının da yeni tip koronavirüs tedbirleri ön planda tutularak yapıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Evren

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