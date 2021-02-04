Lüleburgaz Belediyesi, kiracılarına "indirim" yaptı
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Lüleburgaz Belediyesi, kiracılarına "indirim" yaptı

04.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:39
Lüleburgaz Belediyesi, kiracılarına

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini kısıtlı saatler arasında sürdüren belediye dükkanlarındaki esnaflara, yüzde 80 kira indirimi uyguladıklarını bildirdi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerini kısıtlı saatler arasında sürdüren belediye dükkanlarındaki esnaflara, yüzde 80 kira indirimi uyguladıklarını bildirdi.

Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde esnafları her zaman kollamaya çalıştıklarını belirtti.

Salgın sürecinde tedbirler dolayısıyla uzun süredir faaliyetlerine ara verilen esnaflardan kira almadıklarını anımsatan Gerenli, kısıtlamalardan yoğun olarak etkilenen esnaflara da indirim uyguladıklarını kaydetti.

Esnafların zorlu süreçte yanlarında olduklarını ifade eden Gerenli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İşletmesi açık olduğu halde salgının ekonomik olarak büyük oranda etkilediği belediyeye ait iş yerleri için kira indirimi kararı aldık. Lüleburgaz Belediye Encümeni tarafından onaylanan karar 15 Aralık 2020 ile 15 Haziran 2021 tarihleri arasını kapsıyor. Bu kapsamda kapalı pazar yeri ve semt merkezindeki kiracıların sadece paket servise dönmesi, yiyecek içecek servis imkanı olmadığı için büyük ekonomik darboğaza girmesi nedeniyle, buradaki esnafa yüzde 80 kira indirimi uygulandı. Kiracılar Haziran ayına kadar mevcut ödemelerinin yüzde 20 oranında bir kira ödemesi gerçekleştirecek. Öte yandan bir diğer kira indirimi de oto galericiler sitesindeki kiracılara uygulandı. Her ne kadar otomobil satışları devam etse de, sektör olarak büyük bir durgunluk yaşayan söz konusu kiracılara da yüzde 40 indirim uygulanması yönünde karara varıldı. Zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde tüm imkanlarımızla halkımızın ve esnafımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu örnek karara imza atan encümen üyelerimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayla bu zor günleri kısa süre içinde aşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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