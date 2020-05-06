Lüleburgaz Belediyesi, KDV teşvikinden yararlanacak

Lüleburgaz Belediyesi, araç ve ekipman alımında kullanılmak üzere Katma Değer Vergisi (KDV) teşvikinden yararlanacak.

Lüleburgaz Belediyesi, araç ve ekipman alımında kullanılmak üzere Katma Değer Vergisi (KDV) teşvikinden yararlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2012 yılında yayımlanan, yatırımlara devlet yardımı amacıyla geliştirilen teşvik sistemine yapılan başvurunun kabul edildiği bildirildi.

Buna göre, 3 yıl boyunca geçerli olmak üzere teşvik listesinde öncelikle kent temizliğinde kullanılacak çöp konteyneri, çöp toplama aracı, yol yıkama ve süpürge aracı, arazöz, ekskavatör ve cenaze aracı alımı yapılacağı ve bu alımlarda Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında KDV ödenmeyeceği belirtildi.

Bu kapsamda belediyenin KDV ödemeden yaptığı ilk alımın Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile 200 galvaniz ve 200 plastik çöp konteyneri olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA