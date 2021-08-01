Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris'e gönderildi
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Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris'e gönderildi

Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri Marmaris'e gönderildi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden, bir araç ve 3 personel Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için gönderildi.

Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden, bir araç ve 3 personel Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için gönderildi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin talimatıyla Muğla Marmaris'teki orman yangınına müdahale için yola çıkan itfaiye personeli, İtfaiye Müdürlüğünden sirenler ve alkışlar eşliğinde uğurlandı.

İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, konuşmasında, Marmaris'teki yangınların devam ettiğini anımsattı.

Destek için Marmaris'ten görev talebi geldiğini ifade eden Akgöl, ekipman, donanım ve personel ile Marmaris'e destek ekip gönderdiklerini söyledi.

Akgöl, orman yangınlarının ivedilikle söndürülmesi için Lüleburgaz ekibinin de görev başında olacağını belirterek, yangınların bir an önce söndürülmesini temenni etti.

Ekiplerin zorlu bir görevde bulunduğunu anlatan Akgöl, "Allah yolunuzu açık etsin. Ayağınıza taş değdirmesin. Çok zor bir görev biliyorum. Kendinize dikkat edin." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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