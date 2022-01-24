Lüleburgaz Belediye Binası Metaverse'de Satıldı

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (Space Mag Türkiye) - Metaverse'de araziler satılmaya devam ediyor. Lüleburgaz belediye binası da bir kişi tarafından 10 dolara satın alındı.

İstanbul Bebek ile Moda sahillerinde metaverse ile çok sayıda parsel satın alınırken, bu akıma belediyeler de katıldı.

Belediye konuyla ilgili esprili dille bir tweet attı, "Trakya'nın en şirin belediyesini 10 dolara satmışlar" paylaşımını yaptı.

"AYIP BEYAAA...."

Paylaşıma esprili cevaplar da geldi:

"Yabancıya gitmedi ben aldım… Kırklareli bile 5 dolar. İl olun artık… Ayıp beyaa... Seni satın alacak para birimi henüz basılmadı kardeşim rahat ol…

Türkiye, metaverse üzerinden arsa satışların en çok olan ülkelerden biri. Arsaların satış fiyatları 200 lira ile 20 bin lira arasında değişim gösteriyor.

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