Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli, huzurevini ziyaret etti
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Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli, huzurevini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli, huzurevini ziyaret etti

Lüleburgaz Belediyesi Başkanı Murat Gerenli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Lüleburgaz Belediyesi Başkanı Murat Gerenli, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Ramazan Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Yaşlılar ile bir süre sohbet eden Gerenli, huzurevi sakinlerine karanfil hediye etti.

Gerenli, koronavirüs salgını döneminde en çok yaşlıların elini öpüp nasihatlerini dinlemeyi özlediğini söyledi.

Yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduklarını anlatan Gerenli "Tecrübeleriyle bize yol gösteren, yolumuza ışık tutan değerli büyüklerimize sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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