Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli çalışmaları inceledi

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, çalışmaları denetledi.

Gerenli, ilk olarak Eski Kırklareli Caddesi'nde sürdürülen yol çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Kent Ormanı'ndaki çalışmaları inceleyen Gerenli, tüm çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Lüleburgaz'ın güzelleşmesi adına gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Gerenli, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran