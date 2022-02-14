Lüleburgaz "Avrupa Hareketlilik Haftası" ödülüne aday gösterildi - Haberler
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Lüleburgaz "Avrupa Hareketlilik Haftası" ödülüne aday gösterildi

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Lüleburgaz

Avrupa Birliği'nin (AB) "Avrupa Hareketlilik Haftası" ödülüne aday gösterilen Avrupa kentleri ve ilçeleri içinde Türkiye'den Lüleburgaz da yer aldı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Avrupa Birliği'nin (AB) "Avrupa Hareketlilik Haftası" ödülüne aday gösterilen Avrupa kentleri ve ilçeleri içinde Türkiye'den Lüleburgaz da yer aldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi, ödülü alabilmek için Portekiz'den Amadora ve Valongo, Almanya'dan Kassel, Yunanistan'dan Alimos, İspanya'dan Miajadas ile yarışacak.

AB'nin konuyla ilgili duyurusuna göre, Lüleburgaz "doktorlarla diyalog yoluyla sürdürülebilir ve aktif hareketlilik ile sağlık arasında bağlantıyı vurguladığı, bunun yanı sıra kaldırımları daha erişilebilir yaptığı" gerekçesiyle ödüle aday gösterildi.

Lüleburgaz'ın aday gösterildiği kategori dışında "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması" ile "AB Kentsel Yol Güvenliği" dallarında da ödüller verilecek. Bu ödüllere İspanya'dan Madrid, Kosova'dan Mitrovica, Finlandiya'dan Tampere, İtalya'dan Floransa, Yunanistan'dan Rethymno ve Polonya'dan Varşova aday gösterildi.

Listeye alınan adaylar hareketlilik ve ulaştırma uzmanlarından oluşan bağımsız bir kurul tarafından belirlendi. Ödüller, kazanan kentlere 28 Mart 2022'de internet üzerinden düzenlenecek törenle verilecek.

Avrupa Hareketlilik Haftası her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde yeni altyapıların desteklenmesi, sürdürülebilir hareketlilik faaliyetlerine farkındalık oluşturulması, yenilikçi şehir planlamalarının özendirilmesi gibi amaçlar için düzenleniyor. Hafta boyunca karbon salınımını düşürmek, hava kalitesini artırmak, kentleri daha yaşanabilir yerler haline getirmek için halkın yürüyüş ve bisiklet gibi faaliyetleri destekleniyor.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Avrupa Birliği, Lüleburgaz, Yunanistan, Türkiye, Güncel, Haberler

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