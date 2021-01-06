Lüleburgaz Afet ve Acil Durum Koordinasyon Planı hazırlandı
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Lüleburgaz Afet ve Acil Durum Koordinasyon Planı hazırlandı

06.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:37
Lüleburgaz Afet ve Acil Durum Koordinasyon Planı hazırlandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olası depremlere ilişkin, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Planı hazırlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olası depremlere ilişkin, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Planı hazırlandı.

Lüleburgaz Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda, İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, plana göre olası depremlere karşı hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Akgöl, olası deprem sonrası planlamaları anlattı.

Toplantıya Belediye Başkanı Murat Gerenli, başkan yardımcıları Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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