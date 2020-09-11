Lüleburgaz'a, Kent Ormanı kuruluyor
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Lüleburgaz'a, Kent Ormanı kuruluyor

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiraladığı ormanlık alana, Kent Ormanı kurmak için çalışmalara başladı.

Lüleburgaz'a, Kent Ormanı kuruluyor
11.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:43
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiraladığı ormanlık alana, Kent Ormanı kurmak için çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Murat Gerenli, "3.19 olan kişi başına yeşil alan ve sosyal donatı alanı miktarımız, buranın hayata geçmesiyle beraberi 11.34 metrekareye çıkacak. Bu rakamla bile Türkiye ortalamasını, dünya standartlarını yakalamış olacağız" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi, Dere Mahallesi'nde bulunan eski Hava Radar Komutanlığı olarak kullanılan 97 hektarlık ormanlık alanı, Kent Ormanı yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 20 yıllığına kiraladı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Kent Ormanı kurulacak alanda tanıtım toplantısı düzenledi. Projeyi haritalar üzerinde anlatan Gerenli, "Bizim için çok önemli bir işti. 3.19 olan kişi başına yeşil alan ve sosyal donatı alanı miktarımız buranın hayata geçmesiyle beraberi 11.34 metrekareye çıkacak. Bu rakamla bile Türkiye ortalamasını, dünya standartlarını yakalamış olacağız. Bitmeyecek, ortaya koymak istediğimiz projeler var. Hayata geçirilen, hayata geçirilecek olan ve yapım aşamasında çok önemli parklarımız, diğer yeşil alanlarımı var. Yeşil alan bakımından Türkiye'nin rekorunu kıracağız. Bunu hak ediyoruz, Lüleburgaz bunu hak ediyor" dedi.Kent Ormanı kurulacak alanın projesinin hazırlandığını söyleyen Gerenli, "Buraya öncelikli olarak piknik alanları, mesire yerleri, kır bahçesi, kır lokantası, macera parkı, festival alanı ve bunun dışında paintball sahası, avcılık, atıcılık ve binicilik yapılacak yerler, yürüyüş ve koşu parkurları yapılacak. En önemlisi ki, çocuklarımıza, geleceğimiz onlara çok iyi bir gelecek bırakmamız gerekiyor. Onlara doğa sevgisi, orman sevgisini aşılatacak doğa ile iç içe yaşamasını sağlayacak izcilik kamplarının yapılacağı ve doğa ve izcilik bölümleri ve en sonunda bir yapay gölet ile burayı taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.


- Kırklareli

Kaynak: DHA

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