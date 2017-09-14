Lüle: "Ürünlerimiz Türkiye Çapında 24 Bin Eczanede Yer Alıyor"

Bioxcin Pazarlama Müdürü Ferdi Lüle, markanın yeni ürün tanıtımında açıklamalarda bulundu. Lüle, markanın ürünlerinin Türkiye çapında 24 bin eczanede yer aldığını belirterek, "Eczane pazarındaki liderliğimiz 2018 yılında da sürdürecek" dedi.



Türkiye'nin yüzde 100 yerli şirketi Biota Laboratuvarları'nın saç uzmanlığı markası Bioxcin, düzenlenen tanıtım toplantısı ile saç uzmanlığını yeni bir alana taşıdığını duyurdu. Bioxcin Pazarlama Müdürü Ferdi Lüle, toplantıda yaptığı konuşmada, Quantum konsepti altında geliştirilen inovatif ürünlerle, erkeklerden sonra kadın hedef kitlesine odaklandıklarını ve bu genişleme ile pazar liderliğini güçlendireceklerini vurguladı. Araştırmalara göre, kadın tipi saç dökülmesinin, erkek tipi saç dökülmesinden farklı ihtiyaçlar gösterdiğini ifade eden Lüle, "Quantum, zengin içeriği ile kadın tipi saç dökülmesi ve saç incelmesine karşı (thinning hair), Biota Laboratuvarları tarafından uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilmiştir" dedi.



Bioxcin'in eczane pazarındaki liderliğini 2018 yılında da sürdüreceğini ve pazarın üzerinde bir büyüme gerçekleştirmeyi öngördüklerini belirten Ferdi Lüle, "Bir Biota Laboratuvarları markası olan Bioxcin, inovasyonu geleceğin ve gelişimin kaynağı olarak görmekte ve bu doğrultuda sürekli olarak ARGE yatırımları yapmaktadır" diye konuştu. Lüle, sözlerine şöyle devam etti: "Bioxcin ürünlerini pazarda farklılaştıran, bitkisel bazlı olmasıdır. Çünkü sağlık ve güzellik sorunlarını bitkilerin çözeceğine inanıyoruz. Örneğin orman sarmaşığı bitkisinin saçları uzattığını tespit eden Ar-Ge merkezimiz, bu ürün temelinde yeni inovasyonlar ile yeni ürün seriler geliştirdi. Bioxcin Quantum'un yeni ürünlerinden biri olan Saç Dökülmesine Karşı Sağlıklı Uzama Şampuanı, bu inovasyonun bir ürünüdür. Bugün Biota ürünlerinde 250'nin üzerinde farklı çeşitte bitki kullanıyoruz. Dünyada ürünlerinde en fazla bitki kullanan dermokozmetik şirketiyiz. Bitkilerden gelen mucizeye inanıyoruz".



Dış pazarlama faaliyetlerinde yüzde 50 devlet desteği



Markanın Pazarlama Müdürü Lüle, gazetecilerden gelen soruya ilişkin olarak, yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde yüzde 50 devlet desteği aldıklarını sözlerine ekledi. - İSTANBUL