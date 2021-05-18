'lular Ramazan Bayramı'nda 33 milyon GB mobil internet kullandı
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'lular Ramazan Bayramı'nda 33 milyon GB mobil internet kullandı

'lular Ramazan Bayramı'nda 33 milyon GB mobil internet kullandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Vodafone, salgın önlemleri nedeniyle evlerde geçirilen Ramazan Bayramı'nda müşterilerine kesintisiz iletişim ayrıcalığı yaşatırken, Vodafone'lular, 4 günde yaklaşık 1,3 milyar dakika konuşma, 122 milyon SMS ve 33 milyon GB mobil internet kullanımıyla yeni bir rekora imza attı.

Vodafone, salgın önlemleri nedeniyle evlerde geçirilen Ramazan Bayramı'nda müşterilerine kesintisiz iletişim ayrıcalığı yaşatırken, Vodafone'lular, 4 günde yaklaşık 1,3 milyar dakika konuşma, 122 milyon SMS ve 33 milyon GB mobil internet kullanımıyla yeni bir rekora imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, salgın nedeniyle tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı Ramazan Bayramı'nda da müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam etti.

Türkiye genelinde 23,4 milyon mobil abonesi bulunan Vodafone'un Ramazan Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone'lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 4 günde yaklaşık 1,3 milyar dakika konuştu, 122 milyon SMS attı ve 33 milyon GB mobil internet kullandı.

Vodafone'luların toplam mobil internet kullanımı geçen yıla göre yüzde 33 artarken, 10 yıl önceki yıllık toplam mobil internet kullanımını ikiye katladı. Ramazan Bayramı'nda Vodafone müşterilerinin sesli ve görüntülü görüşme sayısı, geçen yıla kıyasla 3 katına çıkarak 95 milyonu aştı. Özellikle bayramın ilk günü en yoğun saatte Vodafone'lular normal güne göre 3 kat daha fazla konuştu.

"Müşterilerimiz, bayram kutlamalarını dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Bu yıl da salgın nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerimizde geçirdik. Sevdiklerimizle uzaktan bayramlaşıp hasret giderdik. Müşterilerimiz, bayram kutlamalarını dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdi. Vodafone olarak, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da geniş kapsama gücümüzle müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Vodafone'lular yaklaşık 1,3 milyar dakika, 122 milyon SMS ve 33 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi. Bu vesileyle tüm halkımızın geçmiş bayramını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

TOBi, 723 bin kişiyle bayramlaştı

Vodafone'un yapay zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi, 4 günde toplam 723 bin tekil kullanıcıyla yaklaşık 2,2 milyon sohbet gerçekleştirdi.

Bayram süresince Vodafone TV'ye de ilgi yüksek oldu. Vodafone TV'de en çok izlenen ilk 2 ana kanal Fox TV ve ATV, en çok izlenen dizi "Doğu", en çok izlenen filmler ise "Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi", "Avengers: Endgame" ve "Hayal Adası" oldu.

Vodafone'lular bayram boyunca Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan sevdikleriyle bol bol konuştu, mesajlaştı ve veri alışverişinde bulundu. Buna göre, bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Konya, Adana, Kocaeli ve Samsun olurken, en çok SMS gönderen iller de sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Adana, Van ve Samsun olarak kaydedildi. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa, Antalya, Konya, Kocaeli, Adana ve Mersin şeklinde sıralandı.

Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone müşterilerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Afganistan, Kıbrıs, Mısır, Hollanda, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Bulgaristan ve ABD olurken, en çok SMS gönderilen ülkeler İngiltere, Kıbrıs ve Almanya olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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