Lüksemburg Ulusal Günü Teos'ta Kutlandı

Lüksemburg Ulusal Günü, Seferihisar ilçesindeki Teos antik kentinde düzenlenen resepsiyon ve oda konseriyle kutlandı.



Lüksemburg'un İzmir Fahri Konsolosu Feyhan Yaşar ev sahipliğinde, Lüksemburg Ulusal Günü dolayısıyla Teos antik kentinde resepsiyon ve konser etkinliği düzenledi.



Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Georges Faber ve eşi Barbara Faber'in de katıldığı davete, Yaşar Üniversitesi Yaylı Quartet Dianysos Tapınağı'nda konser verdi.



Etkinlikte, Teos Kazı Başkanı Prof. Dr. Musa Kadıoğlu rehberliğinde antik kent de gezildi.