Lüksemburg, ülkede oturum hakkı olan 8 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lüksemburg, ülkede oturum hakkı olan 8 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti

Lüksemburg, ülkede oturum hakkı olan 8 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn, ülkesinde oturum hakkı olan 8 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini bildirdi.

Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn, ülkesinde oturum hakkı olan 8 kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini bildirdi.

Asselborn, yaptığı yazılı açıklamada, Belçika ve Hollanda'ya, dün gece Lüksemburg'da oturum hakkı olan 8 kişinin Kabil'den getirilmesi konusunda verdikleri destek için teşekkür etti. Bakan, tahliyeleri kolaylaştırmak için bir diplomat ve askerin Kabil'e gönderildiğini belirtti.

Öte yandan Lüksemburg Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, A400M tipi askeri uçak, 93 "Avrupa vatandaşı ve oturum sahibini" İslamabad üzerinden Brüksel Havaalanı yakınındaki Melsbroek üssüne getirmek üzere yola çıktı.

Belçika'nın tahliyeleri

Belçika'nın Flemenkçe konuşan bölgesinde yayın yapan devlet televizyonu VRT'nin haberine göre, bu sabah erken saatlerde 258 kişiyi taşıyan bir uçak daha Melsbroek'e indi. Dün ise çoğunluğu Belçikalı, 20'si Belçika ordusu için çalışan Afgan ve aileleri olmak üzere iki seferde toplam 230 kişi üsse indi. Habere göre, bu sabah itibarıyla Belçika ordusu tarafından tahliye edilen kişilerin toplam sayısı 700'yü buldu.

Belçika ilk etapta 222'si Afgan, 580 kişilik bir tahliye listesi olduğunu duyurmuştu. Ancak söz konusu rakamlar değişiyor.

Melsbroek'ten otobüslerle Peutie üssüne götürülen gruplar, sağlık kontrolleri ve güvenlik taramasından geçiriliyor. Peutie'deki kontrollerin ardından oturum izni olan Afganlar evlerine giderken, bu hakka sahip olmayan Afganlara kalacak yerlerini, kendilerini tahliye eden kuruluşlar ayarlıyor. Geri kalanlarla ise sığınmacıların kabulünden sorumlu federal ajans Fedasil ilgileniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Şu anda (Afganistan'dan) 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var.'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Şu anda (Afganistan'dan) 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin...
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Destici Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Muslera Arda Turan Mert Günok Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Lüksemburg, ülkede oturum hakkı olan 8 kişiyi Afganistan'dan tahliye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 13:12:00. #1.15#

title