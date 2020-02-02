Lüksemburg tarım ilacı glifosatı tamamen yasaklama yönünde ilk adımı attı
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Lüksemburg tarım ilacı glifosatı tamamen yasaklama yönünde ilk adımı attı

Lüksemburg, kanserojen olduğu düşünülen tarım ilacı maddesi glifosatın pazarlama iznini geri çekti1 Şubat'tan itibaren glifosatın pazarlama iznini geri çeken Lüksemburg, tartışmalı zirai ilacı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik tutumuyla, Avrupa'da bir ilke imza attı.

02.02.2020 18:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:53
Lüksemburg tarım ilacı glifosatı tamamen yasaklama yönünde ilk adımı attı

, kanserojen olduğu düşünülen tarım ilacı maddesi glifosatın pazarlama iznini geri çekti.


1 Şubat'tan itibaren glifosatın pazarlama iznini geri çeken Lüksemburg, tartışmalı zirai ilacı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik tutumuyla, 'da bir ilke imza attı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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