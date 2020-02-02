Lüksemburg tarım ilacı glifosatı tamamen yasaklama yönünde ilk adımı attı

02.02.2020 18:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:53

Lüksemburg, kanserojen olduğu düşünülen tarım ilacı maddesi glifosatın pazarlama iznini geri çekti.



1 Şubat'tan itibaren glifosatın pazarlama iznini geri çeken Lüksemburg, tartışmalı zirai ilacı tamamen ortadan kaldırmaya yönelik tutumuyla, Avrupa'da bir ilke imza attı. Euronews.com'da Görüntüle