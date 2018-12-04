Lüksemburg Esrarı Tamamen Serbest Bırakan İlk Avrupa Ülkesi Olacak

Lüksemburg'da 6 hafta süren görüşmelerin ardından kurulması kararlaştırılan üçlü koalisyon hükümeti, esrarın yasallaştırılmasını programına aldı ve öncelikli hedeflerinden biri olarak belirledi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Liberal eğilimli Demokrat Parti (DP) Sosyal Demokrat Parti (LSAP) ve Yeşil Parti (Die Greng) koalisyon protololünü Pazartesi günü imzaladı. Koalisyon ortakları, yasa dışı uyuşturucu ticaretinin ve suçların önünü kesmek ve uyuşturucunun kullanıcılara verdiği fiziksel zararı en aza indirmek istiyor. Devlet denetiminde satışı yapılan esrarın, sürekli kontrol edileceği için, belirli kalitenin altına düşmeyeceği görüşündeler.

AVRUPA'DA ESRARI SERBEST BIRAKAN İLK ÜLKE OLACAK

Hükümet, koalisyon protokolünde yer alan planı, yeni yılda yasa tasarısı haline getirerek parlamentoya sunacak. Parlamentonun onayı sonrası Lüksemburg, Avrupa'da esrarı serbest bırakan ilk ülke olacak. Esrar satışından elde edilen gelir ise, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele amacıyla kullanılması planlanıyor.