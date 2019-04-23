Lüksemburg Büyük Dükü Jean 98 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu
Lüksemburg Büyük Dükü Jean 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.Lüksemburg'ta 36 yıl boyunca tahtta kalan ve tahtı 2000 yılında oğluna devreden Lüksemburg Büyük Dükü Jean, ülkesinin Avrupa’nın önemli bir finans merkezi haline gelmesinde önemli rol oynamıştı.
Lüksemburg Büyük Dükü Jean 98 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Lüksemburg Büyük Dükü Jean'ın oğlu Henri, yaptığı bir yazılı açıklamayla babasının öldüğünü kamuoyuna açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com