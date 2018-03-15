Lüksemburg Başbakanı Bettel Londra'da

İngiltere Başbakanı Theresa May, başkent Londra'da Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"da basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin başbakanlıktan yapılan açıklamada, iki liderin İngiltere'de zehirlenen eski Rus casus ile ilgili son gelişmeleri, Brexit'in ardından İngiltere'nin AB ile geleceğini ve önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesini ele aldıkları bildirildi.

May'in görüşmede, eski Rus casus Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya karşı yapılan saldırıyla ilgili gelişmeleri aktardığının belirtildiği açıklamada, "Başbakan May, Avrupa genelindeki liderlerden aldığı kuvvetli desteği memnuniyetle karşıladı. Başbakan Bettel de saldırıyı ve sorumlularını kınadı." ifadesi kullanıldı.

Başbakanlık açıklamasında, görüşmede Brexit'in ardından İngiltere'nin AB ile gelecek ilişkilerinin de değerlendirildiği, "uzun yıllar boyunca AB ile İngiltere arasında kurulan derin güvenlik ilişkisi ile ekonomik bağların giderek daha da kuvvetlendirilmesi" konusunda iki liderin de hemfikir olduğu kaydedildi.

Takas edilen casus

İngiltere Başbakanı May, Bettel ile görüşmesinden önce parlamentoda yaptığı konuşmada, Skripal'in zehirlenmesi olayıyla ilgili 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini bildirmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını açıklamıştı.

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev'in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skripal'in daha sonra İngiltere'ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6'ya, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.