Lüksemburg: AB Filistin'i devlet olarak tanımalı

21.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:34

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, ABD'nin İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerine destek verdiğini açıklamasının ardından AB'nin Filistin devletini tanımasını gerektiğini söyledi.



Asselborn, "Filistin'i devlet olarak tanımak ne bir iyilik ne de sınırsız yetki vermek, sadece Filistin halkının kendi devletiyle ilgili haklarını tanımak anlamına geliyor. Bu İsrail karşıtı bir tavır anlamına da gelmiyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle