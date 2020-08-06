Lüks yolcu gemisi Marmaris'e bu kez yolcusuz geldi
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Lüks yolcu gemisi Marmaris'e bu kez yolcusuz geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz bayraklı yolcu gemisi boş olarak limana demir attı.

Lüks yolcu gemisi Marmaris'e bu kez yolcusuz geldi
06.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:36

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz bayraklı yolcu gemisi boş olarak limana demir attı. Bakım için geldiği öğrenilen lüks yolcu gemisinin bir hafta limanda kalacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre özel bir tur firmasının geçen yıl İngiltere'den aldığı büyük lüks yolcu gemisi bu yıl pandemiden dolayı mavi tura çıkmadı. Yolcu ve mürettebat ile birlikte bin kişi kapasiteli lüks yolcu gemisi, bugün öğle saatlerinde boş olarak körfezden giriş yaparak Adaağzı Mevkii'nde bulunan gümrüklü deniz hudut kapısı limanına demir attı. 200 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğinde ki İngiltere bayraklı lüks yolcu gemisinde bir yolcuya bir mürettebattın hizmet ettiği öğrenildi. Yolcu gemisinin motor ve teknik bakımlarının ardından Yunanistan adalarına geri döneceği bildirildi. Maramaris'e yolcu gemisinin geldiğini gören esnaflar, geminin boş olarak bakım amacıyla geldiğini duyunca, hayal kırıklığına uğradı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geminin mürettabatı da limana inmeden bakım süresi boyunca gemide konaklamaya devam edecekleri öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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