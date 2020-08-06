Lüks yolcu gemisi bakım için Marmaris'te MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Bahama bayraklı yolcu gemisi boş olarak gümrüklü limana demir attı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Bahama bayraklı yolcu gemisi boş olarak gümrüklü limana demir attı. Bakım için geldiği öğrenilen lüks yolcu gemisinin bir hafta limanda kalacağı öğrenildi.

Yolcu ve mürettebat ile birlikte bin kişi kapasiteli lüks yolcu gemisi, bugün öğle saatlerinde boş olarak körfezden giriş yaparak Adaağzı mevkisinde bulunan gümrüklü deniz hudut kapısı limanına demir attı. 200 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki Bahama bayraklı lüks yolcu gemisinde bir yolcuya bir mürettebat hizmet ediyor. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan geldiği öğrenilen yolcu gemisinin motor ve teknik bakımları ardından Yunanistan adalarına geri döneceği bildirildi. Yolcu geminsin geldiğini öğrenen esnaflar umutlanırken sadece bakım için boş geldiğini öğrenince hayal kırıklığına uğradı.

Kaynak: DHA