Lüks yolcu gemisi bakım için Marmaris'te
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lüks yolcu gemisi bakım için Marmaris'te

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Bahama bayraklı yolcu gemisi boş olarak gümrüklü limana demir attı.

Lüks yolcu gemisi bakım için Marmaris'te
06.08.2020 22:26 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:30

 

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Bahama bayraklı yolcu gemisi boş olarak gümrüklü limana demir attı. Bakım için geldiği öğrenilen lüks yolcu gemisinin bir hafta limanda kalacağı öğrenildi. 

Yolcu ve mürettebat ile birlikte bin kişi kapasiteli lüks yolcu gemisi, bugün öğle saatlerinde boş olarak körfezden giriş yaparak Adaağzı mevkisinde bulunan gümrüklü deniz hudut kapısı limanına demir attı. 200 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki Bahama bayraklı lüks yolcu gemisinde bir yolcuya bir mürettebat hizmet ediyor. Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan geldiği öğrenilen yolcu gemisinin motor ve teknik bakımları ardından Yunanistan adalarına geri döneceği bildirildi. Yolcu geminsin geldiğini öğrenen esnaflar umutlanırken sadece bakım için boş geldiğini öğrenince hayal kırıklığına uğradı. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı Magazin
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor Dünya
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal...
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Ekonomi
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi Spor
Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu Spor
Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı
Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı
İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi
İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi
'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Ümit Dündar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Yeşim Salkım Coşkun Sabah İzzet Yıldızhan
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Çocuk Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Lüks yolcu gemisi bakım için Marmaris'te - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 22:40:18. #1.14#
title