Lüks yatta fuhuşa 4 gözaltı (2)

Lüks yatta fuhuşa 4 gözaltı (2)

ÇETE LİDERİ KADIN TUTUKLANDIMarmaris'te lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden çete lideri Hilal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30.09.2019 23:10
Lüks yatta fuhuşa 4 gözaltı (2)

ÇETE LİDERİ KADIN TUTUKLANDI
Marmaris'te lüks yata düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden çete lideri Hilal K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hilal K'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda bir erkeğin boynuna tasma taktığı, zincirle sürüklettiği, havlattığı ve tokatladığı görülmüştü.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,


Kaynak: DHA
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