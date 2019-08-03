Lüks yata uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekiplerince lüks yata düzenlenen operasyonda, 4 kilogram skunk ele geçirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekiplerince lüks yata düzenlenen operasyonda, 4 kilogram skunk ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Gündoğan Mahallesi'nde, limana bağlı lüks bir yatta uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı.
Uyuşturucunun ilçedeki eğlence mekanları ile Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde bir kişiye satılacağı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yatta yaptıkları ve narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 4 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) buldu.
Operasyonda, M.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Şahan Gökbakar, Kaz Dağları civarındaki projeye ateş püskürdü: Herkesi kanser edip defolup gidecekler
Son Dakika Güncel Haberleri
14:40 - Türk Hacıları İçin Arafat'ta Klimalı Çadırlar Kuruluyor- Haftaya Cumartesi Günü Hac Görevinin En...