LÜKS YAT KEKOVA'DA

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki mavi yolculuk tutkunlarının uğrak yeri olan Kekova'ya sezonun ikinci ünlü yatı geldi.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki mavi yolculuk tutkunlarının uğrak yeri olan Kekova'ya sezonun ikinci ünlü yatı geldi. Fransız bandıralı ve bayraklı 'Tankoa S501' adlı süper yat, müşterilerini Kekova'nın ünlü koylarında gezdiriyor. Daha önce de haziran ayı başlarında Malta bayraklı 'Cıpıtoub' adlı lüks yat Kekova'ya gelmişti.

Fransız bayraklı, İtalya'nın Cenova şehrinde 2014 yılında imal edilen 'Tankoa S501' adlı lüks yat, Demre'deki dünya cenneti Kekova'ya geldi. Kekova'daki Simena Antik Kenti'nin önüne demir atan süper lüks yat, şişme botlarla müşterilerini gezdirdi. İki gün boyunca müşteriler denize girdi, yattaki havuzda yüzerek, bol bol güneşlendi.

Fransız bandıralı, İtalyan yapımı olan 'Tankoa' yatı 50 metre uzunluğunda, 9,20 metre genişliğinde. 499 grostonluk, 380 ton yük taşıma kapasitesine sahip, yüzme havuzlu, 75 bin litre yakıt, 15 bin litre tatlı su deposu bulunan yat Akdeniz kıyılarının en lüks yatları arasında yer alıyor. 6 kabinli ve 12 kişilik yatın kıç güvertesinde dışarıya açılan teraslar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı