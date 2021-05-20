Lüks yat "Dream" Datça'ya geldi
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Lüks yat "Dream" Datça'ya geldi

Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Muğla'nın Datça ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryat ilgi gördü.

Muğla'nın Datça ilçesine demirleyen "Dream" isimli motoryat ilgi gördü.

Malta bayraklı motoryat, 106 metre uzunluğu ve 16 metre genişliğiyle dikkati çekiyor.

Türkiye tersanelerinde 1997'de üretilen ve yolcu gemisi olarak kullanılan motoryatın, modernize edildikten sonra yeniden denize indirildiği kaydedildi.

"Dream" adlı lüks yatın bir süre daha Muğla kıyılarında olacağı bildirildi.

Lüks yat 'Dream' Datça'ya geldi
Lüks yat 'Dream' Datça'ya geldi
Lüks yat 'Dream' Datça'ya geldi
Lüks yat 'Dream' Datça'ya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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