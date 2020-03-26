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Bodrum, Muğla, Kültür Sanat

Lüks yat "Chakra" Bodrum'da - MUĞLA

Mega yat "Chakra", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

26.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:27
Lüks yat 'Chakra' Bodrum'da - MUĞLA

Mega yat "Chakra", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 86 metre uzunluğundaki yat, Bodrum açıklarına demirledi.

Toplam 136 bin litre yakıt kapasitesi bulunan yatta süit, çift kişilik kabin, ikiz kabin ve tek kişilik kabin olmak üzere 21 odada 42 misafir konaklayabiliyor.

Süveyş Kanalı'ndan çıktığı ve Atina'ya gideceği belirtilen yatta mürettebat dışında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Lüks yat 'Chakra' Bodrum'da - MUĞLA

Kaynak: AA

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Lüks yat "Chakra" Bodrum'da - MUĞLA

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