Lüks yat alevlere teslim oldu
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Lüks yat alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in Şangay kentinde içinde 11 kişinin bulunduğu lüks yatta yangın çıktı.

Çin'in Şangay kentinde içinde 11 kişinin bulunduğu lüks yatta yangın çıktı.

Çin'in Şangay kentindeki Huangpu Nehri üzerindeki lüks yatta geçtiğimiz çarşamba günü yangın çıktı. Yangın sırasında yatın içinde bulunan 11 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Yangının kısa sürede büyümesi ile lüks yat alev topuna dönerken, kullanılamaz hale geldi.

Deniz polisi Lu Jingjun yaptığı açıklamada, "Yata yaklaştığımızda, havada yoğun siyah duman ve yangın vardı. Yattaki insanlar can yeleklerini giymişlerdi ve çok endişeli görünüyorlardı" ifadelerini kullandı. Lu, aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 9 kişinin yattan, nehirden ise 2 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

(Serkan Bayar/İHA)

Lüks yat alevlere teslim oldu
Lüks yat alevlere teslim oldu
Lüks yat alevlere teslim oldu
Lüks yat alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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