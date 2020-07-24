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Lüks yat alev alev böyle yandı

Lüks yat alev alev böyle yandı Bursa'da tamir ve satış için karaya çekilen lüks yat alev alev yandı.

24.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:07

Lüks yat alev alev böyle yandı

BURSA - Bursa'da tamir ve satış için karaya çekilen lüks yat alev alev yandı. Yangın sonucu yatta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir ve satış için karaya çekilmiş olan lüks yat gece saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm yatı sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen lüks yata müdahalede bulundu. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken yatta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

Lüks yat alev alev böyle yandı

Kaynak: İHA

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