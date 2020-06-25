Lüks villayı kenevir tarlasına çevirmiş
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Lüks villayı kenevir tarlasına çevirmiş

- Lüks villayı kenevir tarlasına çevirmiş Muğla'nın Fethiye ilçesindeki lüks bir villaya Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 861 kök hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 327 mermi ile 2 adet kelepçe ele geçirildi.

25.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:49

- Lüks villayı kenevir tarlasına çevirmiş

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki lüks bir villaya Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda 861 kök hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 327 mermi ile 2 adet kelepçe ele geçirildi.

MUĞLA - Fethiye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından sürdürülen istihbari çalışmalarda lüks bir villada uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.

Fethiye Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat sonrası belirlenen lüks villaya Narkotik ekiplerince bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Lüks villa ve bahçesinde 861 kök hint keneviri, 8 parça halinde 167,56 gram Skunk, 3 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 4 şarjör ve 327 adet mermi ile 2 kelepçe ele geçirildi.

Villada bulunan şüpheli S.A. isimli şahıs savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Lüks villayı kenevir tarlasına çevirmiş

Kaynak: İHA

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