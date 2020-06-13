Lüks villalarda Bioenerji seansları düzenleyenlere şok baskın: 2 kişi tutuklandı
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Lüks villalarda Bioenerji seansları düzenleyenlere şok baskın: 2 kişi tutuklandı

Lüks villalarda Bioenerji seansları düzenleyenlere şok baskın: 2 kişi tutuklandı -Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan İlker Ö'de tutuklandı İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarma tarafından lüks villalar kiralayarak Bioenerji seansları düzenleyerek 'Dini inanç ve duyguları istismar'...

13.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:01

Lüks villalarda Bioenerji seansları düzenleyenlere şok baskın: 2 kişi tutuklandı

-Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan İlker Ö'de tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarma tarafından lüks villalar kiralayarak Bioenerji seansları düzenleyerek 'Dini inanç ve duyguları istismar' ettikleri iddia edilen 4 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan İlker Ö'de bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı'da lüks villalar kiralayarak insanları rahatlattığını, hastalıklarını iyileştirdiğini öne sürerek Bioenerji seansları düzenlemek sureti ile 'İnsanların dini inanç ve duygularını istismar' etmek sureti ile dolandırıcılık yaptığı iddia edilen İlker Ö., S.Ş, N.K ve A.E, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Lüks villalar kiralayarak insanların duygularını istismar etmişler

Jandarma ekiplerince, şahısların yapılan ev ve araç aramalarında çok sayıda dijital malzeme ve yazılı dokumana el konulurken, gözaltına alınarak ifadeleri alınan 4 kişi dün adli makamlara sevk edilmişti. Adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sayesinde çok sayıda takipçisi bulunan İlker Ö ve S.Ş isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.O ve S.Ş ise serbest bırakıldı.

Lüks villalarda Bioenerji seansları düzenleyenlere şok baskın: 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

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