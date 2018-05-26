Lüks Villada Çıkan Yangın Korkuttu

Lüks Villada Çıkan Yangın Korkuttu

Sivas’ta lüks bir villanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Lüks Villada Çıkan Yangın Korkuttu

Sivas'ta lüks bir villanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Yangın saat 11.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi Akademisyenler sitesinde bulunan bir villanın çatısında meydana geldi Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek yangını söndürdü. Yangının elektrik kaçağından meydana geldiği öğrenildi. Maddi hasarla atlatılan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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