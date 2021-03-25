İZMİR Lüks villa ilanıyla 200 bin TL dolandırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İZMİR Lüks villa ilanıyla 200 bin TL dolandırdılar

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lüks villa ilanıyla 200 bin TL dolandırdılarİZMİR'de, internet üzerinden verdikleri kiralık lüks villa ilanıyla, 20 kişiden kaparo ve peşinat adı altında 200 bin lira toplayan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Lüks villa ilanıyla 200 bin TL dolandırdılar

İZMİR'de, internet üzerinden verdikleri kiralık lüks villa ilanıyla, 20 kişiden kaparo ve peşinat adı altında 200 bin lira toplayan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklananlardan M.K.Ö.?nün daha önce mali müşavirlik yaptığı ve kendisini 'Komiser Kemal' olarak tanıttığı ortaya çıktı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin, gayrimenkul şirketlerine ait lüks villa ilanlarını kopyalayıp, oluşturdukları internet sitesinde yayınlayarak, kiralamak isteyenlerden peşinat ve kaparo adı altında para aldıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Pandemi sürecinde izole yaşamayı tercih edenleri mağdur eden şüphelilerin 4 kişi olduğu ve 20 kişiden toplam 200 bin TL aldığı belirlendi. Şüphelilerin, bin ile 20 bin TL arasında değişen miktardaki kaporayı farklı kişilerin banka hesaplarına havale yaptırdığı tespit edildi.

ŞİKAYET ÜZERİNE YAKALANDILAR

Teknik ve fiziki takip yapan polis ekipleri çete lideri olduğu öne sürülen M.K.Ö. (41) ile Ş.U. (30), T.Ş. (28) ve S.A.?yı (29) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K.Ö ve Ş.U. tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

LİDER SABIKALI MALİ MÜŞAVİR ÇIKTI

Çetenin lideri M.K.Ö.'nün daha önceden mali müşavir olduğu, 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan başlatılan soruşturma sonunda meslekten atıldığı, kendisini 'Komiser Kemal' olarak tanıttığı ortaya çıktı. M.K.Ö.?nün hesap sahiplerini ise yatırılan paranın gizli bir operasyonda kullanılacağını söyleyerek dokunmamaları için uyardığı anlaşıldı.

İZMİR Lüks villa ilanıyla 200 bin TL dolandırdılar
İZMİR Lüks villa ilanıyla 200 bin TL dolandırdılar
İZMİR Lüks villa ilanıyla 200 bin TL dolandırdılar
İZMİR Lüks villa ilanıyla 200 bin TL dolandırdılar
İZMİR Lüks villa ilanıyla 200 bin TL dolandırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İZMİR Lüks villa ilanıyla 200 bin TL dolandırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 16:38:24. #1.15#
title