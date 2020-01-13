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Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında lider belli oldu

Türkiye otomotiv pazarında BMW, hem lüks (E) hem de ultra lüks (F ) segmentinde en çok tercih edilen marka oldu.

13.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:24
Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında lider belli oldu

otomotiv pazarında BMW, hem lüks (E) hem de ultra lüks (F ) segmentinde en çok tercih edilen marka oldu. Geçen yıl lüks ve ultra lüks segmenti toplamında 2 bin 836 satış yapan BMW'yi, 2 bin 800 ile Mercedes-Benz, 2 bin 13 ile , 1760 ile ve 1371 ile Land Rover takip etti.

Kaynak: Dunya.com

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