Lüks turizmde ‘dijital detoks’ dönemi
Four Seasons, Seyşeller'deki Desroches Adası'nda 2018 yılında hizmete açtığı tesisinde müşterilerine 'dijital detoks' imkanı sunuyor.
Four Seasons, Seyşeller'deki Desroches Adası'nda 2018 yılında hizmete açtığı tesisinde müşterilerine 'dijital detoks' imkanı sunuyor.
Kaynak: Dunya.com
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