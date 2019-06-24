Lüks turizmde ‘dijital detoks’ dönemi

Four Seasons, Seyşeller'deki Desroches Adası'nda 2018 yılında hizmete açtığı tesisinde müşterilerine 'dijital detoks' imkanı sunuyor.

Lüks turizmde ‘dijital detoks’ dönemi

Four Seasons, Seyşeller'deki Desroches Adası'nda 2018 yılında hizmete açtığı tesisinde müşterilerine 'dijital detoks' imkanı sunuyor.

Kaynak: Dunya.com

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