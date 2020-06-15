Lüks tekneden yerli turist değil mülteci çıktı
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Lüks tekneden yerli turist değil mülteci çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden lüks yelkenli tekneyle Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmak isteyen 75 mülteci yakalandı.

Lüks tekneden yerli turist değil mülteci çıktı
15.06.2020 23:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 23:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinden lüks yelkenli tekneyle Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçmak isteyen 75 mülteci yakalandı. 5 mülteciyi süsleyip mavi tura çıkan tatilci gibi gösteren organizatörlerin planı ise suya düştü.

Bodrum'dan lüks bir yelkenli yata binen 75 mülteci, Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmek için yola çıktı. Devriye atan Sahil Güvenlik ekipleri, Kardak kayalıklarının önünden geçerken yelkenli yatı durdurdu. Yatta 75 mülteci olduğunu belirleyen ekipler, yelkenli yatı Turgutreis limanına çekti. Mültecilerin yanı sıra 2 göçmen kaçakçısı da yakalandı.

75 mülteciden 5'ini yerli turist gibi giydiren insan kaçakçılarının yelkenli tekneyi mavi yolculuğa çıkmış gibi gösterdiği belirlendi. 5 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerinin sorularına Arapça cevap verince yelkenli teknenin arandığı öğrenildi.

2 insan kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınırken, 75 mültecinin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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