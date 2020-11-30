Lüks teknede yangın
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Lüks teknede yangın

30.11.2020 13:01 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:03

Lüks teknede yangın Marmaris'te limanda demirli 22 metrelik lüks teknede çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Lüks teknede yangın

Marmaris'te limanda demirli 22 metrelik lüks teknede çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde marinada bağlı lüks bir teknede çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

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Tekneden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Olay yerine itfaiye, polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Lüks teknedeki yangın sonrası çevresindeki diğer tekneler tedbir amacıyla uzaklaştırıldı. Muğla Baüyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile diğer teknelere sıçramadan söndürüldü.

Maddi zararla atlatılan tekne yangınında yaralı ya da can kaybı olmazken, teknede büyük oranda maddi hasar oluştu.

Lüks teknede yangın
Lüks teknede yangın
Lüks teknede yangın
Lüks teknede yangın
Lüks teknede yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLDEMET KIZIL

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