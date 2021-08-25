Lüks tekne ile kaçarken yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından özel bir tekne içerisinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından özel bir tekne içerisinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Lüks bir tekne içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edilen bottaki ekipler tarafından tekne içerisinde 16 düzensiz göçmen ile karşılaştı. Düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(Bekir Tosun - Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı