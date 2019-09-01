01.09.2019 15:27

Lüks tekne alevlere teslim oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir teknede çıkan yangına Sahil Güvenlik ve Orman yangın helikopteri müdahale ederken, tekne tamamen yanarak battı.

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde lüks bir teknede çıkan yangın sonrası Sahil Güvenlik denizden, orman yangın helikopteri havadan müdahale etmesine rağmen yat tamamen yanarak battı.

Öğle saatlerinde Marmaris boğaz üzerinde seyretmekte olan Y.Y. isimli şahsa ait 'Naughty Obsesiord' isimli teknede yangın çıktı. Yangın sonrası Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım talep edildi. Teknede bulunan bir mürettebat ve birisi çocuk iki erkek yolcu bölgede seyir halinde olan 'Prime Dream' isimli tekne tarafından tahliye edildiler.

Yanan teknenin çevresi DEGAK-15 tarafından güvenlik çemberine alınırken, yangına Bahil Güvenlik botunun yanı sıra, Marmaris Netsel marina'ya ait yangın söndürme botları ile orman yangınına önlem amaçlı havadan orman helikopteri de müdahale etti.

Teknedeki yangın söndürme çalışmaları esnasında tekne tamamen yanarak sulara gömüldü. Yangın esnasında teknede bulunan üç kişi kıyıya yanaştırılarak burada bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi. Üç kişinin sağlık durumunun iye olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA