Lüks tatil ucuzladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Lüks tatil ucuzladı - Haberler
Koronavirüs, Türkiye, turist, Güncel

Lüks tatil ucuzladı

Koronavirüs salgını dolayısıyla lüks tatilin bedelinin yüzde 50 oranında düştüğü belirlendi.

13.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:45
Lüks tatil ucuzladı

Koronavirüs salgını dolayısıyla lüks tatilin bedelinin yüzde 50 oranında düştüğü belirlendi. Bugünlerde rezervasyon yapıldığı takdirde Türkiye'nin ünlü tatil beldelerinde Ağustos döneminde iki kişilik tam pansiyon lüks bir tatilin maliyetinin 5 bin lira civarında olduğu görüldü.

2020 yılı yaz sezonunun açılmasına az bir süre kaldı. Ancak yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları neticesinde tatilciler bu sene evde kalmayı tercih ediyor. Bu durumun her yıl milyonlarca yerli-yabancı turist çeken tatil beldelerinin tenhalaşmasına neden olacağı bekleniyor. Koronavirüs dolayısıyla satın alınan dönemde uçuşların veya paket turların iptal edilmesi durumu tatilci için risk oluşturuyor. Bu durumda tatilcilere erteleme ve iptal etme imkanı veriliyor. İptal işlemlerinde iade ücretler, tur şirketi tarafından ödeniyor.

Turizm sektörü koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan iptal ve ertelemelerden olumsuz etkileniyor. Turizmciler, iptallerden doğan ücret ödemelerini yapmakta sıkıntılar yaşarken, yerli turiste yönelik uygun tatil fırsatları hazırlıyorlar.

LÜKS TATİL FİYATLARI

Türkiye'nin en ünlü tatil beldeleri; Çeşme, Bodrum, Fethiye ve Lara'da lüks otellerde Ağustos ayında iki kişi için 5 günlük bir dinlenmenin maliyeti incelendi. Fiyatların geçtiğimiz yıllara göre incelenen her belde için yüzde 50 azaldığı görüldü.

Her yaz dünyaca ünlü isimlerin de tercih ettiği Çeşme'de bugünlerde rezervasyon yapıldığı takdirde Ağustos döneminde iki kişi için 5 yıldızlı otelde tam pansiyon 4 gece 5 günlük lüks bir tatilin bedeli 8 bin lira.

Yaz sezonunun en kalabalık dönemi olarak bilinen Ağustos ayında aynı kriterde bir tatilin maliyeti, Antalya Lara'da 6 bin lira olurken, Fethiye ve Bodrum'da 5 bin lira civarından seyrediyor.

TURİZMCİLER GELİRLERDE YÜZDE 80 AZALMA BEKLENİYOR

Öte yandan koronavirüsten dolayı turizm sektörünün büyük oranda gelir kaybı yaşaması bekleniyor. Sektör temsilcileri, ülkelerin virüse karşı aldığı önlemler kapsamında sınır kapılarını iki yönlü kapatmasıyla yabancı turist tarafında bu sene gelir beklemiyor. Kısıtlı sayıda yerli turist öngören turizmciler, bu yılı geçtiğimiz yıla göre yüzde 80'lik gelir kaybıyla kapatmayı öngörüyor.

TÜİK'e göre Türkiye'nin turizm geliri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 17 artarak 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan yola devam mesajı: Mahçup oldum Haberler
İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan yola devam mesajı: Mahçup oldum
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Erdoğan ile Soylu arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından gelen görüntüler pes dedirtti
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Halk otobüs şoförleri gönderilen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Evinden çıkamayan 87 yaşındaki dedenin ıspanaklarını polis ekipleri topladı
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
Bakan Soylu'nun istifası üzerine intihara kalkışan kişi ikna edildi
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Süleyman Soylu açıklaması: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacak
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Kayseri'de bir vatandaş, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 393'e yükseldi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı bu gece sona erecek
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından Twitter'da destek mesajları yağdı
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu 'Şimdi zamanı değil' diyerek yırttığı konuşuluyor
Erdoğan'ın Soylu'nun istifa mektubunu "Şimdi zamanı değil" diyerek yırttığı konuşuluyor
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüsle mücadelede ABD ve Avrupa'dan daha başarılı olduk
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Ekrem İmamoğlu İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla İstifa Kayseri İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Lüks tatil ucuzladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 12:49:33. #1.14#
title