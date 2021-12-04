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Lüks sokak markasından bin dolarlık deri ceket

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Lüks sokak markasından bin dolarlık deri ceket

Moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı tarafından Türkiye'de yönetilen Avrupa moda şirketi Bonesmen, yeni Biker deri ceket koleksiyonunu bin dolardan (13.500 TL) satışa sundu.

Moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı tarafından Türkiye'de yönetilen Avrupa moda şirketi Bonesmen, yeni Biker deri ceket koleksiyonunu bin dolardan (13.500 TL) satışa sundu. Marka, yazdığı bu fiyat ile sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çekti.

Moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı tarafından yönetilen Bonesmen, yeni Biker deri ceket koleksiyonunu piyasaya sürdü. Ünlü lüks sokak giyim ve aksesuar markası Bonesmen, özelikle motor tutkunlardan esinlenerek hazırladığı ve Biker olarak adlandırılan deri ceketleri bin dolardan (13.500 TL) satışa sundu. Markanın Bonesmen.eu yanı sıra; Instagram, Telegram, Tiktok, Facebook ve diğer online satış kanallarından satışa sunduğu deri ceketler ilgi çekti.

"Motor fiyatına deri ceket satılıyor"

Arka yüzünde Bonesmen metal logosu yer alan deri ceketlerin, siyah, pembe, ekru, gümüş, sarı ve kırmızı renkle üretimi yapılırken, yüzde 100 kuzu derisi olduğu ifade edilen deri ceketlerin yüksek fiyatı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi. Fransa'da üretilen ceket fiyatlarının Türkiye pazarına göre yüksek olduğunu ifade eden kullanıcılar, daha uygun satışlar beklediklerini dile getirdi. Bir Twitter kullanıcısı, "Bonesmen motor fiyatına motorcu ceketi satıyor" diyerek yeni koleksiyon ile ilgili düşüncesini dile getirirken, yine bir diğer kullanıcı da "Ben motora üstsüz binmeyi tercih ederim" sözleriyle yeni koleksiyonun fiyatına atıfta bulundu. - İZMİR

Lüks sokak markasından bin dolarlık deri ceket

Lüks sokak markasından bin dolarlık deri ceket

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