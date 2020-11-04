Lüks sitenin otoparkında silahlı kavga: 1 yaralı
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Lüks sitenin otoparkında silahlı kavga: 1 yaralı

04.11.2020 03:40 | Son Güncelleme: 04.11.2020 03:45
Lüks sitenin otoparkında silahlı kavga: 1 yaralı

ADANA'da lüks bir sitenin otoparkında Yılmaz C., kavga ettiği Ç.Ö. tarafından tabancayla vuralarak yaralandı.

ADANA'da lüks bir sitenin otoparkında Yılmaz C., kavga ettiği Ç.Ö. tarafından tabancayla vuralarak yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahalllesi'nde meydana geldi. Lüks bir sitede oturan arkadaşının yanına gelen Yılmaz C., ziyaret sonrası otoparkta Ç.Ö. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Ç.Ö., belindeki tabancayla Yılmaz C.'ye ateş ettikten sonra otomobiline binip, kaçtı. Bacağına ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Yılmaz C., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tahlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.


Lüks sitenin otoparkında silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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