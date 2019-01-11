Lüks sitede bir daireyi soyan kadın hırsızlar kamerada

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir eve giren 3 kadın hırsız yarım saat içinde 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir ruhsatlı tabanca çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent mahallesinde bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Şüphe çekmemek için şık giyinen kadınlar, sitede bulunan 5. Kattaki Çekirdek ailesine ait daireye levye ile zorlayıp girerek evde bulunan 50 bin TL değerinde 1 ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı.

Ev sahibi Erkan Çekirdek yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyalarının çalındığını belirterek, "Evde olmadığımız bir zamanda güzel giyimli 3 kadın siteye geliyor. Sıradan bir dairenin zilini çalarak binaya giren hırsızlar levye ile kapımızı zorlayarak içeri girmişler yarım saat içinde yatak odamızda bulunan babama ait bir ruhsatlı tabanca ile ziynet eşyamızı çalarak kaçıyorlar. Kapının önünde de bir erkek onları bekliyordu yani gözlemciydi. Bir an önce bu hainlerin yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA