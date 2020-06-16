Lüks saat hırsızını internet kafede dökülen saçı ele verdi
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Lüks saat hırsızını internet kafede dökülen saçı ele verdi

Ankara'da, biri 25 bin dolar değerinde iki kol saati çalan yabancı uyruklu hırsızlar, zanlılardan birinin internet kafede dökülen saçından yola çıkılarak yakalandı.

Lüks saat hırsızını internet kafede dökülen saçı ele verdi
16.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:48

Ankara'da, biri 25 bin dolar değerinde iki kol saati çalan yabancı uyruklu hırsızlar, zanlılardan birinin internet kafede dökülen saçından yola çıkılarak yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, lüks saat satan bir iş yerinden her biri 25 bin dolar değerinde iki kol saati çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, saat alma bahanesiyle gelen 3 hırsızdan birinin çalışanları oyaladığı sırada diğer şüphelilerin vitrinde bulunan iki kol saatini çaldıklarını tespit etti.

İnternet kafede dökülen saç teli ele verdi

Şüphelilerden birinin olay sonrası gittiği internet kafede yurt dışına çıkmak için gerekli işlemleri yaptığını ortaya çıkaran ekipler, oturduğu sandalyeye dökülen saç telinden şüphelinin kimliğini belirledi.

Tunus uyruklu Chaima B.T, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Gözaltına alınan Chaima B.T, emniyetteki sorgusunda olayı Irak uyruklu Yaser A. ve Filistin uyruklu Muhamed A'nın planladığını söyledi.

Otel odasında yakalandı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Irak uyruklu Yaser A'nın olaydan sonra Irak'a gittiğini, saatlerden birini orada sattığını ve İstanbul'a dönerek bir otelde kalmaya başladığını tespit etti.

Sabah saatlerinde otele operasyon düzenleyen ekipler, Yaser A'yı başka bir erkekle kaldığı odada yakaladı.

Otel odasında, çalınan saatlerden biri ve 5 bin 340 dolar ele geçirildi.

Yaser A. ve Chaima B.T, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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