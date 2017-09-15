Lüks Rezidanstaki Cinayet: 6 Kişinin Müebbet Hapsi İstendi

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA



Başakşehir'de lüks rezidansın 22'inci katında Yavuz Anuk'un (29) feci şekilde dövülerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma 8 ay sonra tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 1'i tutuklu 6 şüphelinin "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. İddianamede şüphelilerin, tespit edilemeyen bir sebeple tartıştıkları maktül Yavuz Anuk'u darp ederek öldürdükleri öne sürüldü.



İDDİANAMEDE OLAY GÜNÜ ANLATILDI



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Başakşehir'de 28 Ocak'ta meydana gelen olay iddianamede şöyle anlatıldı: Şikayetçi Bacı Anuk saat 19.30'da katta bulunan 250 numaralı dairesine çıktı ve sırt üstü yatar vaziyette kanlı bir erkek cesedi gördü. Asansör ile tekrar aşağı inerek resepsiyona haber veren Bacı Anuk, güvenlik görevlileri ile tekrar kata çıktı. Bacı Anuk dairesine doğru hareket ettiği sırada kapının açık olduğunu gördü ve aynı dairede birlikte kaldığı kardeşi Yavuz Anuk'un telefonunu aradı, ancak ulaşamadı.



"BU KİM NE OLMUŞ BURADA"



Bacı Anuk, polislerin gelmesiyle birlikte yerde yatan cesedin kardeşi Yavuz Anuk olduğunu tespit etti. Bu sırada 252 numaralı dairede bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen şüpheli Evren Gürsoy kapıyı açarak, "Bu kim? Ne olmuş burada?" şeklinde sorular sordu. Evren Gürsoy gözaltına alan polis, 252 numaralı dairenin salon ve banyo kısmının dağınık olduğunu tespit etti, salonda bulunan koltuk kenarında kanlı pantolon, salonda kanlı ayakkabı izleri, balkon korkulukları yüzeyinde kan lekeleri ile banyoda lavabo üzerinde kanlı atlet buldu. 252 numaralı dairede tespit edilen kan izlerinin Yavuz Anuk'a ait olduğu belirlenirken, maktül Yavuz Anuk'un ayak uçlarına yaklaşık bir metre mesafede pantolon kemer tokası bulundu, muhtemel bu kemere ait üzerinde kan bulunan bir kemer de 252 numaralı daire içerisinde ele geçirildi. Adli Tıp Kurumu hazırladığı otopsi raporunda Yavuz Anuk'un künt kafa travmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku harabiyetine bağlı hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirledi.



ŞÜPHELİLER İLE MAKTUL ARASINDA TANIŞIKLIK YA DA HUSUMET TESPİT EDİLEMEDİ



Olay yeri kamera görüntülerinin incelendiği ve olayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığı anlatılan iddianamede şüphelilerin suçlamayı reddettiği kaydedildi. Maktul Yavuz Anuk ile şüpheliler arasında herhangi bir husumet veya tanışıklığın tespit edilemediği ifade edilen iddianamede, şüpheliler Kemal Yurttürk, Kenan Özdemir, Özkan Türker, Recep Yılmaz ve Yavuz Değirmenci'nin olay yerinden kaçtıkları anlatıldı. İddianamede şüpheli Evren Gürsoy'un sağ işaret parmağı tırnağı arasında maktule ait DNA profilinin tespit edildiği, şüpheli Gürsoy'un da olaya bizzat iştirak ettiğinin de anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede, şüphelilerin tespit edilemeyen bir sebeple tartıştıkları Yavuz Anuk'u darp ederek öldürdükleri iddia edildi.



ŞÜPHELİLERİN MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ



İddianamede şüpheli tutuklu Evren Gürsoy (31) ile tutuksuz şüpheliler Kemal Yurttürk (45), Kenan Özdemir (39), Özkan Türker (30), Recep Yılmaz (27) ve Yavuz Değirmenci'nin (33) "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.