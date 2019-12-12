LÜKS REZİDANSTAKİ "BAVUL CİNAYETİ" ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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LÜKS REZİDANSTAKİ "BAVUL CİNAYETİ" ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ölen kadından geriye kalan görüntüler Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA - MALTEPE'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.

12.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:32
LÜKS REZİDANSTAKİ

Ölen kadından geriye kalan görüntüler

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA - 'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.Olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29), sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Abdulselam G., cesedi  bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavuluiki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi


Kaynak: DHA
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