İş Adamının Asistanlığını Yapan Üniversiteli Genç Kız, Lüks Plazanın 20. katından Düşerek Öldü
Ankara'da, üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet, lüks bir plazanın 20. katından düşerek öldü. Genç kızın ölümünün ardından ortaya çıkan detaylar olayın cinayet olabileceği şüphesi uyandırdı.
Ankara Gazi Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Şule Çet, Ankara'da bulunan en lüks plazalardan birinin 20. katından düşerek öldü. Genç kızın ölümünün ardından ortaya çıkan detay olayın cinayet olabileceği konusunda şüphe uyandırdı.
Olay, Ankara'da en lüks plazalardan birinin 20. katında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Şule Çet'in eğitim masraflarının bir kısmını karşılamak amacıyla Ç.A'nın da ortak olduğu iş yerinde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.
OFİSTE BULUŞMAK İÇİN RANDEVU VERMİŞ
Alınan bilgilere göre genç kız ofise sonradan ortak olan bir kişi tarafından işten atıldı. Ancak ofisin diğer ortağı ve Şule Çet'in asistanlığını yaptığı Ç.A, olayın ardından Çet'i arayarak, 'Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup konuşuruz.' diyerek 28 Mayıs 2018 tarihinde genç kızla randevulaştı. İkilinin 28 Mayıs günü Çankaya'da yer alan plazanın 20. katında buluştuğu öğrenilirken Şule Çet'in sabah saat 04.00 sularında plazanın 20. katından düşerek öldüğü bilgilerine ulaşıldı.
İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
Polis ekiplerinin yaşanan olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu aydınlatmak üzere başlattığı soruşturmada, Şule Çet'in ev arkadaşının ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Genç kızın ev arkadaşı, Şule Çet'in gece saat 01.48 sularında kendisini aradığını ve 'Şimdi ben içeri geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle.' dediğini aktardı. Bu sözler üzerine Şule Çet'i aradığını söyleyen ev arkadaşı görüşmenin ardından saat 02.00 sularında Çet'ten kendisine, 'Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor, keşke gelmeseydim.' şeklinde mesaj gönderdiğini iddia etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
(Kaynak: Milliyet)
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İşi bitmiş.Para sahibi iş adamı görüntüsü sonucu. Kimbilir kıza neler yaptı.Aşkla alakası yokCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin ama o state kızın gitmesi is görüşmesinin ne oldunu belli ediyor ofislerde maşallah lüks konforlu ev gibi yatak odaları bile var resmen ev is görüşmesi yapan işe almadı diye kendini camdan atmaz sabah 4 te ve saat gece 1 buçuk tan 4de kadar isin deteylarimi görüşülmüs gece 2 buçuk saat bence bunu kız arkadaşı zengin adam diye Parası vardır diye satmış olabilir kapıya bırakıp gitmistir kızında haberi yoktur ama niyetleri anlamistirCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gece dörtte ne işin var ordaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ARKADAŞLAR BİZ BURADA GENCECİK BİR İNSAN HAYATINI ELEŞTİRİYORUZ.ÇARESİZLİK BU YAVRUMU ORAYA GÖTÜRMÜŞ,MÜ GÖTÜRMÜŞ BEN SADECE SORUYORUM BEDELİ BU KADAR AĞIR,MI OLMALIYDI ? KIZIMIZ GÜNDÜZ GİTMİŞ GECE GİTMİŞ SONUÇTA GİTMİŞ VE ZORLUKLAR YAŞAMIŞ ARKADAŞINI TELEFON AÇMIŞ İNSANLAR İNSANLARIN NAMUS HOCALIĞINI YAPMASIN HİÇ BİR BEDEL BU KADAR AĞIR OLMAMALI ALLAH ANNEYE BABAYA SABIR VERSİN TOPLUMU BU TÜR PİSLİKLERDEN KORUSUN...... MEKANI CENNET OLSUN.Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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emi bahcesizCevap Yaz Yayından Kaldır