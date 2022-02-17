Lüks otomobille keçi hırsızlığı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da iş bulduğunda günlük 50 lira yevmiye ile çalışan yabancı uyruklu şahsın tek geçim kaynağı olan keçileri lüks bir araçla çalındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde lüks araçla kırsal mahalleye giden hırsız, çaldığı 4 keçiyi otomobile yükleyip kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saat 04.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mertismail kırsal Mahallesinde meydana geldi. Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelerek Suruç ilçesine yerleşen İbrahim Şeyho, iş bulduğunda günlük 50 Türk Lirası yevmiye ile çalışarak 4 keçi aldı. Keçilerin sütünü satarak ailesinin geçimini sağlayan Şeyho, tek geçim kaynağını da hırsızlara kaptırdı. Gece saat 04.30 sıralarında Şeyho'nun yaşadığı kırsal mahalleye Volkswagen marka lüks araçla giden hırsız, ahıra girip keçileri çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde otomobille yolda duran hırsız, ahırdaki 4 keçiyi alıp araca koymaya çalıştı. Bu sırada keçilerden biri hırsızın elinden kaçtı. Aracına binen hırsız, diğer keçiyi de yakalayarak araca yükledikten sonra kayıplara karıştı.

Sabah ezanı okunduğunda abdest alıp namazını kılan İbrahim Şeyho, keçilerinin çalındığının farkına varmadan yeniden uyudu. Sabah keçileri yemlemeye giden eşi, ahırda olmadıklarını görünce İbrahim Şeyho'yu uyandırdı. Ahıra giden Şeyho, keçilere ne olduğunu anlamak için komşusuna ait güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde keçilerinin lüks bir araçla çalındığını gören Şeyho, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıt cihazını alarak incelemek üzere karakola götürdü.

"HIRSIZLARIN YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Eşi ahıra gittiğinde keçilerin olmadığını fark ettiğini söyleyen İbrahim Şeyho, "Sabah abdest alıp namazımı kıldıktan sonra uyudum. Sabah saat 07.00'da eşim keçileri yemlemeye gittiği zaman keçilerin ahırda olmadığını görüyor. 4 tane keçim vardı, hepsi çalındı. Şimdi sadece küçük bir yavru tek kaldı. Devletten hırsızların yakalanarak keçilerimin bulunmasını istiyorum çünkü tek geçim kaynağım budur. Onlar da gitti, mağdur durumdayım. Günlük 50 liraya çalışan bir işçiyim" dedi.

"YOKSUL BİR İNSAN"

Keçileri çalınan İbrahim Şeyho'nun fakir bir insan olduğunu söyleyen Hasan Acartürk, "Ben Suruç'ta oturuyorum. Haber aldıktan sonra gelip karakolumuza haber verdik. Devletimiz geldi. Kameramızın cihazı vardı, onu alıp götürdü. Kamera kayıtları üzerinde çalışma devam ediyor. Hırsız beyaz bir otomobille gelmiş. Kaç kişi olduklarını tahmin edemiyoruz. Kamerada bir kişi görünüyor. Keçilerden biri elinden kaçıyor. Otomobile binip peşinden giderek yakalayıp götürüyor. Bu kişi yoksuldur. Bir yardımda bulunulmasını istiyoruz" diye konuştu.

(Mehmet Bilgin-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel