Lüks otomobille caddede defalarca drift yaptı
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Lüks otomobille caddede defalarca drift yaptı

ANTALYA'da çevredeki vatandaşlara ve diğer araçlara aldırış etmeyen lüks otomobilin sürücüsü cadde ortasında defalarca drift yaptı.

Lüks otomobille caddede defalarca drift yaptı
07.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:49

ANTALYA'da çevredeki vatandaşlara ve diğer araçlara aldırış etmeyen lüks otomobilin sürücüsü cadde ortasında defalarca drift yaptı.

Muratpaşa ilçesindeki bir caddede lüks bir otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, asker uğurlama konvoyunda drift yaptı. Cadde üzerinde birkaç kez patinaj yaparak daireler çizen sürücü, çevredekiler ve diğer araçlara aldırış etmeden, bir süre yolu işgal etti. Peş peşe yaptığı drift sonrası asker konvoyuna katılan sürücü gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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