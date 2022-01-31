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Lüks otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Lüks otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı plakalı lüks otomobil, başka bir otomobille kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı plakalı lüks otomobil, başka bir otomobille kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralanırken yol, bir süreliğine tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen HM AY 30 yabancı plakalı Mercedes marka lüks otomobil ile Ford marka 06 ASF 73 plakalı araç sürücüsü Ayça K. kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücülerinden Ayça K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı. - ANTALYA

Lüks otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Lüks otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Muratpaşa, Otomobil, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Haber

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