Lüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsız yakalandı

BURSA'nın İznik ilçesinde, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki otomobilin anahtarlarını çalıp kaçan Levent K. (39), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

İznik'teki Selçuk Mahallesi Zeki Özkan Caddesi'inde kafe işletmecisi Ali Doğan'a ait eve giren Levent K., yaklaşık 1 milyon TL değerindeki otomobilin anahtarını ve evdeki birçok malzemeyi çalıp, kaçtı. Doğan'ın şikayeti üzerine çalışma başlatan İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. Daha sonra Levent K.'nin oturduğu evin adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada, evde 50 gram uyuşturucu madde ve içiminde kullanan aparatlar geçirildi. Yaklaşık 1 milyon TL'lik arabanın anahtarı ise sahibine teslim edildi. Şüphelinin lüks otomobile ait diğer anahtarı ise araziye attığı öğrenildi. Levent K. gözaltına alındı.



Kaynak: DHA

- Bursa